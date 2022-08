Staatsbankrott in Sichtweite

Die Demokratie, so meint Andreas Koller im Klartext "Wendestimmung - vorerst ohne Wende" (SN, 29. 8.), laboriere an einem unheilvollen Hang zur Selbstbeschädigung. Stimmt! Den größten Schaden haben uns die etablierten Parteien zugefügt. Sie versetzten uns in ein Übermaß an Wohlstand. Das dafür aufgenommene Geld wäre uns noch gar nicht zugestanden. Wir nahmen kommenden Generationen die sprichwörtliche Butter vom Brot. Bund, Länder, Gemeinden und Krankenkassen war eines gemeinsam: Sie alle gaben über Jahrzehnte hinweg mehr aus, als sie einnahmen. Herr und Frau Österreicher haben dabei brav mitgespielt. Seit Kriegsende wählten sie mehrheitlich die Defizitsünder. Sie schenkten der Lüge Glauben, unser Land könne sich gefahrlos über beide Ohren verschulden. So wurde das Leben auf Pump klammheimlich zur Staatsreligion erklärt. Wer mit 332 Milliarden Euro in der Kreide steht, wie die Republik Österreich derzeit, kommt da nicht mehr heil heraus. Mit der aktuellen Zahlungsunfähigkeit von Wien Energie blicken wir schon in Richtung Staatsbankrott. Nun gelangen Schreihälse aus radikalen Parteien aufs politische Parkett. Einzige Beruhigung: Ihre Vorhaben scheitern am Geldmangel.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien