Staatsbürgerschaft nur in Ausnahmefällen

Zum Leserbrief von Frau Schwarte (SN v. 17. 6.) über die Reform der Einbürgerung, möchte ich als ehemaliger Ausländer und mit Herz seit 50 Jahren österreichischer Staatsbürger seiend, etwas Stellung beziehen: Die österreichische Staatsbürgerschaft habe ich nach zehn Jahren Studien- und Arbeitsaufenthalt in diesem schönen Land erhalten. Ich finde es gut, dass dieses Land die Doppelstaatsbürgerschaft nur in besonderen Ausnahmefällen gewährt, das heißt, wenn jemand die österreichische Staatsbürgerschaft haben will, muss er üblicherweise der früheren Staatsbürgerschaft schriftlich absagen. Die Staatsbürgerschaft impliziert die Identifizierung mit dem Land, dessen Staatsbürgerschaft man annimmt.

Ich finde die österreichische Staatsbürgerschaft sollte man nur dem gewähren, der Österreich zu einem Teil seiner Identität gemacht hat. Menschen, die sich zu einem anderen Staat gehörig fühlen, sollen die Staatsbürgerschaft jenes Landes weiter behalten. In den meisten Fällen behält der Mensch auch das Wahlrecht, wobei er ja in seiner konsularischen Vertretung das Wahlrecht ausüben kann. Die mögliche Erlangung des Wahlrechtes, vor allem auf Landes- und Bundesebene soll nicht nur der Grund für den Wechsel der Staatsbürgerschaft sein.

Wobei ich mich auch als Europäer fühle und wohl hoffe, dass eines Tages Europa so zusammenwächst, dass es eine europäische Staatsbürgerschaft gibt.

D.I. Olav Kerp, Honorarkonsul a.D., 5020 Salzburg