Staatsdiktatur?

Unser böser Staat ist aktuell mit ganz üblen Dingen beschäftigt!

Hauptbeschäftigung ist, alles daran zu setzen, mit massiven Geldmitteln leistender Menschen dafür zu sorgen, dass die Pandemie nicht völlig aus dem Ruder läuft und dafür alles, was Können und Wissen und Willen hat, aufzubieten.

Weiters ist er damit beschäftigt, Menschen, egal ob sie eine intelligente Impfung verweigern oder nicht, vor dem Erstickungstod zu bewahren. Dann ist er damit beschäftigt, freie selbstbestimmte Menschen, die sich ohne Not mit Wurmmitteln vergiften, in eine Genesung zu begleiten. Weiters ist er damit beschäftigt, eine überforderte Exekutive zu führen, deren unsägliche Aufgabe es ist, einen marodierenden Mob davon abzuhalten, Krankenhäuser zu devastieren. Auch ist er damit beschäftigt, einen öffentlichen Betrieb an Schulen, Kindergärten und Arztpraxen usw. mit alleingelassenem und erschöpftem Personal aufrecht zu erhalten. Wie man klar sieht, auf geradem Weg in eine dunkle Diktatur!

Auf der anderen Seite die Welt der neuen freien und hellsichtigen Kämpfer gegen das Böse. Deren hehre Ziele für die Zukunft: Zerstörung von unliebsamen Radiosendern, die sich eine Meinung erlauben (Slowenien), Überfälle und Demolierung von kritischen Zeitungsredaktionen (Deutschland), Ermordung von Tankstellenkassieren, die eine Maske abverlangen (London), Abfackeln von Polizeifahrzeugen mit der Absicht, Personen zu töten (Linz), Bedrohung von Wissenschaftern (Wien), Randale und Hetze gegen Andersdenkende (überall). Dieses Muster hat bereits schon in den 1930ern eine erschreckende Effizienz gezeigt.

Es ist hoch an der Zeit, dass sich der wehrhafte Staat in Kombination mit einer

mutigen Zivilgesellschaft dieser ernsten Gefahr mit allen Mitteln des Rechtsstaates entgegenstellt um diese politisch Verführten in die Schranken zu weisen.

Christian Hohenwarter, 5090 Lofer