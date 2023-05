Staatshilfe geht zu weit

Der Ruf nach einem Eingreifen des Staates ist in letzter Zeit kaum zu überhören: Der Staat soll die Energiepreise regeln, der Staat soll den Fachkräftemangel aufheben, der Staat soll die Lebensmittelpreise herunterbringen und so weiter.

Ist man sich bewusst, dass ein solches Eingreifen durch den Staat die ökonomische Regeln der letzten 150 Jahren, auf den Kopf stellen könnten? Würde es nicht bedeuten, dass wir den Gedanken einer freien Marktwirtschaft verlassen sollen? Oder dass wir die Gesetze von Angebot und Nachfrage verlassen sollten? Dass wir uns Richtung Staatskapitalismus bewegen würden? In welchen Ländern herrscht ein derartiges System? Und wollen wir es diesen Ländern nachmachen?

Ich habe den Eindruck, dass dies zu wenig besprochen wird. Es geht hauptsächlich darum, dass jeder für sich etwas verlangt, ohne sich über die weitgehenderen Folgen davon Gedanken zu machen. Es gibt einen nennenswerten Teil der Gesellschaft, der mehr Staatskontrolle strikte ablehnt. Man denke an die Aufregung in gewissen Kreisen über eine wohlgemeinte Maskenpflicht während der Coronakrise, eine angeblich völlig überbordender Eingriff in die persönliche Freiheit. Ist das die gleiche Gruppe, die jetzt laut nach Eingreifen des Staates ruft?







Maarten Reuchlin, 5440 Scheffau a.T.