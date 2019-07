Stadt genehmigt am Bedarf vorbei

18.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Diese Summe muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird am Rehrlplatz ein Objekt aus dem Boden gestampft mit Preisen, um die man locker die drei- bis vierfache Fläche errichten kann. Der Wohnbedarf der Bevölkerung wird damit sicherlich nicht befriedigt. So ein Projekt dient einzig und allein Investoren, die ihr Vermögen in Immobilien bunkern. Nicht nur dass den dahinter liegenden Anrainern die Aussicht genommen wird, verschandelt das monströse Bauwerk auch den Blick auf die Jahrhundertwendebauten in der Arenbergstraße. Jetzt wo auch noch darüber diskutiert wird, dass das Unfallkrankenhaus übersiedeln soll, mag ich mir gar nicht ausdenken, welche architektonische Schande dann geplant wird.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen