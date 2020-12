Stadt Salzburg: Schnitt der Efeupflanzen an Bäumen

In letzter Zeit präsentiert die Stadt Salzburg gerne ihre Initiativen für Insekten-, Vogel- und Naturschutz: Bienenstöcke im Süden der Stadt, lebende Verkehrsflächen, Stadtteilgärten, verminderte Wiesenmahd usw. Das ist erfreulich.

Wie ist aber erklärbar, dass an der Glanzeile in Lehen jahrzehntelang gewachsenen Efeupflanzen kürzlich einfach der Stamm (und damit die Wurzeln) brutal abgesägt wurden? Diese Pflanzen sind das ganze Jahr über wertvolle Futterpflanzen und Lebensraum für Insekten und Vögel und haben daher einen hohen ökologischen Stellenwert. Die späte Blüte im Herbst ist eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten, die Beeren im Winter ernähren zahlreiche Vogelarten und das dichte, immergrüne Blattwerk bietet das ganze Jahr über Nist- und Versteckmöglichkeiten für Vögel und Kleinsäuger (z.B. Eichhörnchen). Dass die sattgrünen Blätter auch für uns Menschen schön anzusehen sind, sei nur am Rand bemerkt.

Binnen kurzer Zeit bietet sich ein trauriges Bild, wie einige Bäume zeigen, an denen diese Maßnahme schon vor einiger Zeit vorgenommen wurde: verdorrtes, braunes Laub statt sauerstoffproduzierendem (auch im Winter!), dichten Blattwerk. So wird im kommenden Sommer die halbe Glanzeile aussehen. Den Tieren wird damit, der so wichtige Lebensraum in der Stadt entzogen. Wie passt das mit der offiziell kommunizierten Strategie der Stadt zusammen.

Besonders unverständlich ist dies, da Efeupflanzen die großen Bäume, an denen sie emporwachsen, nicht schädigen, sondern sie nur als Stütze nutzen. Es ist anzunehmen, dass der Schnitt durch die Stadtgemeinde vorgenommen wurde. Daher wäre interessant zu erfahren, wie diese Maßnahme begründet wird und ob sie gar noch auf den Rest der Glanzeile ausgeweitet werden soll.



Melissa Mondl und Christian Dobler, St. Pölten und Salzburg