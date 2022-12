Was ist der Salzburger Stadtregierung eingefallen, nach zwei Jahren Pause neuerlich eine Wintersperre der in den verschiedenen Gärten und Parks befindlichen öffentlichen Toilettenanlagen einzuführen? Dieser Beschluss ist menschenverachtend. Wir fordern Sie dringend auf, diese Sperre umgehend zu beenden und die Toiletten sofort wieder aufzusperren, bevor die Bürger demonstrieren müssen! Denken Sie auch an die vielen Kinder mit ihren Begleitpersonen auf den benachbarten Kinderspielplätzen.





Stefanie Pflanzer, 5020 Salzburg