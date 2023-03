Stadtplaner zeigt Lösungen für Salzburgs Entwicklung auf

Dankenswerterweise brachten die "Salzburger Nachrichten" in der Samstagausgabe vom 25. Februar 2023 eine ganze Seite mit einem heißen Thema der Stadtplanung zur Sprache. Es gehört schon ein gewisser Mut dazu, dass einerseits die Redaktion der Zeitung eine negative Entwicklung in den Lebensräumen für die Menschen in der Stadt aufzeigt, die rund um den Globus bekannt ist, anderseits für den Autor Doblhamer ein Wagnis darstellt, nicht als Träumer bezeichnet zu werden. Doblhamer gelingt es, mit einem wachrüttelnden Thema "Salzburg ganz neu denken" in sechs Lösungsvorschlägen die Dramatik des Ist-Zustands in der Entwicklung der Stadt - vor allem im Bereich des Wohnbaus inklusive nicht mehr leistbarer Kosten - darzustellen.

Die Stadt ist mit den überwiegend landwirtschaftlichen Regionen in ihrer Nähe engstens verknüpft und zugleich für ihr Wohlergehen von ihnen abhängig. Laut Doblhamer ist die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos für die dort lebenden Generationen. So wäre es wichtig sich darum zu bemühen, gegen den Trend der Zeit leicht Geld zu lukrieren auf Kosten der Allgemeinheit, damit nicht mit unversiegelten Böden auf Kosten der Natur weiter spekuliert werden kann. Böden und Naturräume wachsen bekanntlich nicht mehr nach! Jedoch Grün- und Erholungsräume innerhalb der Stadt sind daher wichtige Grundelemente einer Stadtplanung zum Wohl der Bevölkerung.

Wäre ich Bürgermeister von Salzburg, was ich allerdings nicht bin, möchte ich in mein politisches Programm diese positiven Alternativen zu den nicht leistbaren Wohnungen die Lösungsvorschläge Doblhamers aufnehmen und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse in die amtliche Stadtplanung einfließen lassen. Nach einem demokratischen Prozess - unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger -, der sehr wohl mühsam sein kann, sollte daraus ein rechtssicherer praktikabler und verständlicher vom Gemeinderat beschlossener Flächenwidmungs- und Bebauungsplan unter Einbindung der Umlandgemeinden entstehen.



Horst Gaisrucker, 1130 Wien