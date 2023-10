Stadtpolitik muss Austria endlich eine Heimat bieten

Seit 2007 weiß man in der Stadt Salzburg um die Stadionproblematik der Salzburger Austria. Der Verein hat in dieser Zeit zahlreiche Vorstöße unternommen um eine Heimat - die den sportlichen und organisatorischen Anforderungen gerecht wird - zu finden. Anstatt sich dieser Situation zu stellen und eine Lösung zu finden, wird die Stadionfrage wie eine heiße Kartoffel weitergegeben. Die Austria darf pro Jahr rund 20.000 Besucher begrüßen und gehört damit zu den größten Veranstaltern in der Stadt. Unabhängig davon ob einzelne Politikerinnen oder Politiker sich für den Fußball interessieren oder gar Sympathie für die Austria haben, einem Verein mit diesem Zuschauerzuspruch 16 Jahre lang bei der Suche nach einer dauerhaften Heimat in der Luft hängen zu lassen, ist einer Stadt wie Salzburg unwürdig.

Volker Rechberger, D 83253 Rimsting am Chiemsee