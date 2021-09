Stadtpolitik liegt im Dornröschenschlaf

Die Salzburger Stadtregierung mit dem regierenden Stadtfürsten an der Spitze glänzt in den verangenen Jahren durch ausgeprägte Ideenlosigkeit.

Im Stile absolutistischen Politikstils werden Initiativen bekämpft, Ideen belächelt und Diskussionen abgewürgt. Derweilen gibt es viele Themen, die des Diskutierens würdig wären. Aber wann hat das letzte Mal ein Stadtpolitiker die Frage aufgeworfen, wie wir die Stadt in Zukunft gestalten wollen, in der wir alle leben? Wollen wir weiterhin unsere Stadt mit quaderförmigen, grauen Betonbauten zustellen? Wie wollen wir den öffentlichen Raum als Lebensraum gestalten? Während andere Städte den öffentlichen Raum zunehmend wieder als Lebensraum gestalten, bleibt dieser in Salzburg dem Verkehr gewidmet mit der zunehmenden Verödung der Straßen. Während andere Städte seit Jahren neue Straßenbahnnetze knüpfen, wird in Salzburg das Luftschloss einer unterirdischen Stadtbahn in den Seeton betoniert.

Die Stadtpolitik scheint im Schloss Mirabell in einen Dornröschenschlaf gefallen. Inmitten dieser Tatenlosigkeit erscheint dann schnell einmal ein neu angelegter Kreisverkehr oder Radweg als städtebauliches Großprojekt. Und es wird eisern an musealen politischen Standpunkten festgehalten: Der Ausbau der Mönchsberggarage und die damit einhergehende Vermehrung der Parkplätze garantiert ja, dass dann weniger Autos im Stau stehen werden. Und die restlichen Verkehrsbehinderungen werden schließlich von der Preuner'schen Staubeseitigungs-App hinweggefegt.

Sogar die Bürgerliste ordnet sich diesen politischen Dogmen unter und möchte lieber (historische) Fassaden begrünen, bevor freie Verkehrsflächen oder Plätze für die Bepflanzung geopfert werden.





Bernhard Hohensinn, 5020 Salzburg