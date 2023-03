Stadtpolitik macht Bemühungen der Austria zunichte

Als Austria-Salzburg-Fan fragt man sich derzeit, ob sich die Stadtpolitik (insbesondere Bürgermeister Harald Preuner) zur Aufgabe gemacht hat, alle Bemühungen unseres Vereins gezielt zunichte zu machen. Zuerst hat es geheißen, wir bauen euch kein Stadion, das müsst ihr schon selbst finanzieren. Gesagt, getan, ein Sponsor wurde aufgetrieben, kein Steuergeld hätte dafür in die Hand genommen werden müssen. Drei (!) verschiedene Standorte wurden abgelehnt, eine Alternative wurde nicht präsentiert. Der einzige Kommentar war, in Grödig steht schon ein solches Stadion, ein neues würde nicht benötigt. Nun, da man begonnen hatte, sich mit dieser Lösung anzufreunden, wird auch das wieder abgelehnt. Nach dem Motto "was kümmert mich mein Geschwätz von gestern" ist es genau jener Preuner, der diesen Plan ursprünglich ins Spiel gebracht hat, der ihn jetzt wieder ablehnt. Die Frage muss also erlaubt sein: Herr Preuner, was haben Sie gegen die Austria?





Monika Bergschober, 5500 Bischofshofen