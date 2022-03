Stärker sind wir zusammen

"Aber da irrt er sich", sagte Matthias. "Tengil begreift nicht, dass er Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen und fest zusammenhalten wie wir, niemals unterdrücken kann." (Astrid Lindgren, Die Brüder Löwenherz, S.134) Dieses Zitat hängt wie ein Ohrwurm in meinen Gedanken fest, kehrt immer wieder, füllt "Tengil" mit immer anderen Namen von Diktatoren und Tyrannen der Weltgeschichte. Andere Geschichten aus Rutger Bregmans "Im Grunde gut", wie die Menschen in den Weltkriegen näher aneinanderrücken, sich zusammenschließen, schwingen in dieser Ohrwurmmelodie mit.

Ein neuer Ton rückt an, ein wenig feiner, jünger, gleichzeitig aber tänzelnd und sorglos - (ja, in dieser verrückten und brutalen Zeit) - jener der Jugend. Die in einer Selbstverständlichkeit, welche nur junge Menschen in diesem Ausmaß besitzen, ihre neuen Klassenkollegen und -kolleginnen in ihrer Mitte aufnehmen. Ich frage mich, in welchem Lebensabschnitt der Mensch aufhört, so klug zu sein - dass man mit Gewalt nie ans Ziel kommt und nur den Zusammenhalt der "Gegner" stärkt oder, im Umkehrschluss, dass wir zusammen stärker sind.

Mag. Theresia Ranner, 3400 Kierling