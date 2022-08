Stärkere Besteuerung?

Sehr geehrter Herr Damjanovic, mit Ihrem Brief an die SN vom 3. 8. gehe ich nicht d'accord. Die Senkung der USt in der Gastro war für die Unternehmer gedacht, um die Corona-bedingten Ausfälle zu kompensieren und nicht, um die Gäste zu entlasten. Und anstatt eines Zuschusses für Einkommen unter 1500 Euro netto sollte man eher die Mindestlöhne deutlich anheben. Und wie stellen Sie sich die Besteuerung von Bankguthaben über 100.000 Euro vor? Will man den ohnehin schon geplagten Mittelstand noch eine Steuer aufbürden? Werde ich dann bestraft, wenn ich für eine Eigentumswohnung spare? ÖVP und FPÖ erzählen uns das seit Jahren, aber wenn dem reichsten Prozent laut Nationalbank bis zu 50 Prozent des Vermögens gehören, warum würde dann eine "Reichensteuer" die Reichen "nicht erreichen"?

Mathias Valian, 2352 Gumpoldskirchen