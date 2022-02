"Standing Ovations" im Samerstall

Ein tiefes Erleben hat uns wieder einmal der Samerstall in Niedernsill ermöglicht. Gerade rechtzeitig zum 77. Jahrestag der Befreiung des Lagers Auschwitz präsentierte das Bildungswerk Niedernsill unter Gerlinde Allmayer eine Darbietung mit jiddischen Liedern ("Stiller Abend, dunkelgold"). Gesang: Regina Hopfgartner, am Klavier: Gregor Unterkofler mit Karl Müller an der Klarinette.

Hervorragende Musiker mit vollem Engagement vermittelten ungeheuer berührende Momente. Das beeindruckte Publikum bedankte sich zu Recht mit "Standing Ovations".

An dieser Stelle sei nochmals ein Dankeschön an die Organisatoren und vor allem aber auch an die Künstler ausgesprochen! Schön war's, shalom.





Wolfgang Rudi Rößner, 5722 Niedernsill