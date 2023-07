Standort des Radars verärgert

Zu "Zwillingsbrüder warnen vor Blitzern": Ich fahre oft durch den Ort und wurde in Marktschellenberg vor Jahren auch schon geblitzt. Fuhr 55 km/h minus 3 = 52 km/h, erhielt einen Brief mit der Aufforderung über 15 Euro. Was mich stört, ist der Ort des Blitzens. Nicht in der Ortsmitte, bei der Ampel, beim Zebrastreifen, wo Menschen sich bewegen, sondern am Ortsrand, bei der Feuerwehr, wo niemand wohnt, nie wer zu sehen ist, wo die Straße breit ist, wo man schon das Ende-Ortsschild sieht und vielleicht ein wenig unbewusst aufs Gas steigt. Ich fahre daher durch Marktschellenberg immer mit dem Tempomat, null problemo. Die Zwillingsbrüder habe ich leider noch nicht gesehen!





Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg