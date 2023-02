Standort Lehmberg ist eine Katastrophe

Am Thema Windkraft kommt man aktuell in Salzburg kaum vorbei, so bin auch ich am Donnerstag, dem 2. Februar, im Lokalteil der SN auf eine Grafik mit der ausgewiesenen Fläche des Windparks Lehmberg gestoßen. Im Osten grenzt dabei der Windpark an Oberösterreich.

Diese Fläche ist bezeichnenderweise in der Grafik fast durchsichtig, also als unbedeutend dargestellt.

In dieser unbedeutenden Region liegt, nicht einmal 1500 Meter vom geplanten Windpark entfernt, der unter höchstem Naturschutz stehende Irrsee.

Mit dem geplanten Windpark wird diesem Naturjuwel wohl jetzt die bislang fehlende blinkende Krone aufgesetzt.

Ich finde es schon sehr bedenklich, wenn man bei der Festlegung von Vorrangzonen nicht über die Landesgrenzen hinwegblicken kann. An den Bürgermeister von Obertrum, Herrn LAbg. Simon Wallner als Obmann des Regionalverbands, kann ich nur appellieren, sich die Situation vor Ort anzusehen

Denn aus Sicht der Anrainergemeinden am Irrsee ist der Standort in Wahrheit eine Katastrophe.



Dr. Wolfgang Schindlauer, 4893 Zell am Moos