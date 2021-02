Starke Verbformen werden zurückgedrängt

Mit Erstaunen "vernehmte" ich in den 8-Uhr Nachrichten von Ö1 am Aschermittwoch, was uns der Sprecher da zu Gehör "bringte":

der Ätna auf Sizilien "speite" bei einem Ausbruch hoch in die Lüfte.

Bisher hatte ich geglaubt, das Verb "speien" sei ein sogenanntes "starkes Verb" und hätte daher die Stammformen speien - spie - gespien.

Aber vielleicht "stehte" die Autorin / der Autor dieser Meldung nur unter Zeitdruck und "sehte" daher im Duden oder bei google nicht nach, wie das richtig heißen sollte, wenn sie oder er die knapp über 200 starken Verben der deutschen Sprache schon nicht im Kopf "besitzte"?

Oder hängt sie oder er der Ansicht an, mit diesen unregelmäßigen Verben müsse endlich Schluss sein, denn das Leben sei auch so schon kompliziert genug? (Im Lateinischen waren es übrigens etwa ebenso viele, auch im Englischen sind es mehr als 200; nur die rationalen Franzosen sind schon weiter und flektieren heutzutage nur noch etwa 80 Verben unregelmäßig.)

Mir ist durchaus bewusst, dass starke Verbfomen insbesondere bei seltener verwendeten Wörtern von "regelmäßigen" zurückgedrängt werden (zB backen - buk/backte), was leider immer öfter nicht nur im ORF, sondern auch in Printmedien zu beobachten ist. Bis das allgemeiner Sprachgebrauch wird, würde es mich angesichts des zweifellos normativen Einflusses der im ORF zu hörenden Informationstexte allerdings freuen, wenn die schönen Formen der starken Verben dort auch weiterhin erklingten (oder doch lieber: erklängen?).







Dr. Werner Riemer, 5020 Salzburg