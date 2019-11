Startup abgehoben

Wozu Studium? Ein Crash-Kurs tut es auch. So meint es Samuel Koch. Die Alten, das sind die über 40, will er wegputschen.



Was dem Mann fehlt:

1. Respekt vor den "Alten", denn die haben auch etwas geleistet. Was macht die Gesellschaft mit der halben arbeitslosen Bevölkerung? Man schickt sie in Pension, ignoriert ihre Erfahrung und erfindet das Rad noch einmal.

2. Verständnis, dass Erfahrung ein wertvoller Schatz ist.

3. Hausverstand, nicht nur ihm, sondern auch vielen Wirtschaftsmodellen, die von den Elitebusinessschulen der amerikanischen Ostküste stammen.

4. Einsicht, dass sich "Alte" auch weiterbilden können und wollen.

5. Die Beantwortung der Sinnfrage. Seine "Alten" haben keine Antwort, hat er sie? Ist Erfüllung in der Arbeit das einzig Zufriedenstellende?



Was dem Mann nicht fehlt:



1. Selbstbewusstsein, dass die "Alten" nicht mehr richtig ticken und die "Jungen" alles besser können.



2. Einsicht, woran die Arbeitswelt krankt. Das Bildungssystem hat zu träge oder gar nicht auf die Veränderungen reagiert.



3. Vision, wie ein neues Bildungssystem aussehen könnte.



Ein alter Text besagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Was macht Samuel Koch, wenn er 40 wird? In Pension gehen, weil er das Internettempo nicht mehr mithalten kann? Vielleicht nach dem Sinn des Lebens forschen?







Dr. Klaus Potsch, 2201 Seyring