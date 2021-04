Statt digitalen Lernens ganz einfach "a O'ghör'"

Ich kann meinem Kollegen Sepp Schnöll (LB, 20. 4.) nur beipflichten, wenn er das momentan so hochgepriesene System des digitalen Lernens als ineffizient, widersinnig und alarmierend anprangert. Was tun wir unseren Kindern da an? Glauben wir wirklich, damit eine humane, emphatische, kreative und resiliente nächste Generation zu bekommen? Lehrer/-innen brauchen keine Kameras im Klassenzimmer und Schüler/-innen keine digitalen Endgeräte, damit "der Mensch am Du zum Ich wird" (Martin Buber), das sich laut Lehrplan am Guten, Wahren und Schönen orientieren soll, sondern neben Sachkompetenz die Förderung im uneingeschränkten Präsenzunterricht von Mut, Zuversicht, Vertrauen, Selbstwirksamkeit, der eigenen und fremden Grenzen und Liebe. Oder auf gut Flachgauerisch ganz einfach "a O'ghör".





Christine Hirnsperger-Ebner BEd, 5323 Ebenau