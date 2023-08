Statt Freikarten sollen Bezugsrechte für die Bevölkerung verlost werden

Die Salzburger Festspiele werden heuer mit Steuergeldern in Höhe von ca. 20 Millionen Euro unterstützt. Eine Vergabe von ca. 2000 Freikarten für Generalproben und Aufführungen an Stadt, Land, Kammern, Kommunen und sonstigen Institutionen, ist daher nicht zu akzeptieren. Ich könnte mir allerdings eine Verlosung von 5000 Bezugsrechten zu Vorverkaufspreisen für die Salzburger Bevölkerung vorstellen.

Die Verteilung von unzähligen Ehrenkarten in der höchsten Preiskategorie zu 465 Euro an die Spitzenpolitik, deren familiären Begleitungen und Gästen, die dann noch in Luxussuiten nächtigen und sich tagelang von unseren Spitzengastronomen verwöhnen lassen, ist unverständlich. Diese "Zähne zusammenbeißenden" Damen und Herren laden sich auch beim Neujahrskonzert sowie beim Opernball auf unsere Kosten ein. Die Aufwendungen beim Opernball werden, wie in Österreich üblich, von der Politik verschleiert.

Aus vorgenannten Gründen empfehle ich, zukünftige Geschäftsessen und Geschenke an Kunden steuerlich voll abzusetzen.

Heinrich Dubsky, 5020 Salzburg