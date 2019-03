Ich hatte in jüngeren Jahren (bin 82) drei Freunde, die protestantischen Glaubens waren. Diese nahmen sich logischerweise am Karfreitag frei. Sie gingen aber nicht, wie von ihrer Kirche und der Gewerkschaft vorgeschoben wird, in den Gottesdienst sondern Skifahren (ich hätte es genauso gemacht!). Wird zwar nicht von allen so gehandhabt werden, aber von einem Großteil der Berechtigten (Gläubigen).

Anzeige

Georg Reiter, 5412 Puch