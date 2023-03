Statt Kopfschütteln besser genau hinsehen

Besser als die Entscheidung des Senats, Herrn Lehnert nicht auf die Vorschlagsliste für das Rektorat zu setzen, mit "verständnislosem Kopfschütteln" zu quittieren, wäre es, genauer hinzusehen. Immerhin spricht sich mehr als die Hälfte der aus allen Fakultäten stammenden und gewählten Senatsmitglieder für einen anderen Rektor, eine andere Rektorin aus. Wer das auf die "Reformverweigerung" bestimmter Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder, wahlweise, der "Salzburger Eliten" (sind die an der Uni überhaupt vertreten?) zurückführt, zeigt mangelndes Realitätsbewusstsein. Wo an der Uni offene Gespräche geführt werden, gibt es immer wieder Berichte von mangelndem Verständnis im Rektorat für die Anliegen der Fachbereiche und Verwaltungseinheiten, von ineffizienter oder sogar menschlich problematischer Kommunikation, von Konzeptlosigkeit, von Dingen, die in Aussicht gestellt, aber nie umgesetzt wurden usw. - und all das begleitet von einer teilweise selbstherrlichen Rhetorik und Floskelhaftigkeit. Worin besteht denn die vielbeschworene Zukunftsfähigkeit der Universität, wenn nicht darin, eine inspirierende Atmosphäre zu generieren, in der Austausch und Innovation möglich sind? Das ist es doch, was wir der Gesellschaft schulden. Dass die Führung einer Universität keine einfache Aufgabe ist und ein Rektor es nicht allen recht machen kann, steht außer Frage. Das Abstimmungsergebnis im Senat weist aber auf Spaltungen innerhalb der Universität hin, die allein schon ausreichen sollten, um über einen Führungswechsel nachzudenken.



Univ.-Prof. Dr. Susanne Plietzsch, Leiterin des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg