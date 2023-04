Statt S-Link 10.000 neue Wohnungen

Die S-Link-Projektgesellschaft hat die Kosten der neuen unterirdischen Bahn nach Hallein nach mehr als zweijähriger Planungsarbeit von einem Tag auf den anderen korrigiert: Statt 600 Millionen Euro werden die Errichtungskosten jetzt auf fast

3 Milliarden Euro geschätzt, aber ohne dass man eine Valorisierung, also die Preissteigerungen während der Planungs- und Bauzeit, beachtet hätte. Realistischerweise wird man daher mindesten 4 Milliarden Euro aufwenden müssen, bevor der erste Zug aus Salzburg am Bahnhof Hallein einfahren kann.

Für einen Normalbürger sind diese 4 Milliarden Euro kaum vorstellbar, daher hier ein Beispiel: Die Bewohner Halleins leben derzeit in fast genau 10.000 Haushalten. Um die erwähnten 4 Milliarden S-Link-Euros könnten 10.000 neue Wohnungen errichtet werden, jede Wohnung zu einem stattlichen Durchschnittspreis von je 400.000 Euro. Anstatt das Geld für eine Bahn auszugeben, ließen sich 10.000 Wohnungen finanzieren, also Wohnungen bauen für eine neue Stadt in der Größe Halleins. Gerade nach dem Ergebnis der Landtagswahl darf man doch solche Gedanken aussprechen.



Willi Rehberg, 5020 Salzburg