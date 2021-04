Statt Stimmungsmache sachliche Ergebnisse

Nach fast einhelligen - zum Teil berechtigten - negativen medialen Kommentaren zu Regierungsmaßnahmen sei es erlaubt, einmal auch zur Tätigkeit der Oppositionsparteien Stellung zu nehmen. Deren Aufgabe muss einerseits darin bestehen, die Regierung zu kontrollieren und im Bedarfsfall sachlich zu kritisieren, nicht nur mit Schlagwörtern wie "konsequenter, zielgerichteter" und so weiter. Andererseits aber auch darin, ganz konkret aufzuzeigen, welche Maßnahmen sie als Regierungsparteien setzen würden, um einen größeren Erfolg herbeizuführen. Leider reicht es fast nur zur ersten Aufgabe, wobei die Kritik an Regierungsmaßnahmen fast nach einem Schema abläuft: Erstens: Alles ist falsch. Zweitens: Wenn nicht falsch, dann zu wenig. Drittens: Wenn weder falsch noch unzureichend, dann verspätet. Unterstützt wird das Ganze durch - wie immer erlangte - ausgiebige Zitate aus staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten, Strafanzeigen und Ankündigung weiterer Untersuchungsausschüsse. Dass die letzte Verfahrensrichterin ihre Tätigkeit mit dem Vermerk aufgegeben hat, in keinem österreichischen Strafverfahren würden Beschuldigte so behandelt wie im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss passt in dieses Bild.

Daher sollte man endlich wieder gesittet miteinander umgehen, sachlich untersuchen und nicht bisher fehlende strafrechtliche Ergebnisse durch Stimmungsmache ersetzen.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg