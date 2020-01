Statt überflüssigen Themen Finanzbildung in der Schule

Sehr geehrte Frau Burtscher, vor Kurzem haben wir den Artikel "Unternehmergeist soll durch Schulen wehen" vom 20.1.2020 in den SN gelesen. Da wir selbst Schüler sind, möchten wir unsere Meinung äußern.

Der Tweet "Ich bin fast 18 un dhabe keine Ahnung von Steuern [...]" entspricht leider der Realität. Der Lehrplan beeinhaltet so viele unnötige Themen, die viel zu ausführlich behandelt werden und im Leben nichts bringen. Dabei werden die Herausforderungen des echten Lebens wie z.B. Steuern, Miete etc. komplett vernachlässigt.

Die Idee des fächerübergreifenden Projekts ist an sich ganz gut, jedoch ist dies in der Realität wahrscheinlich schwer umsetzbar, da nur wenige Schulen sich freiwillig an diesem Projekt beteiligen würden. Wieso sollten sie auch? Die Lehrer/-innen sind ohnehin unterbesetzt und der Lehrplan zu vollgestopft mit zusätzlichen Projekten.

Deshalb finden wir als Schüler/-innen, dass Themen wie Finanzbildung und Steuern fixe Bestandteile des Lehrplans sein sollten. Dafür könnte man überflüssige Themen streichen. Denn was braucht man eher im späteren Leben: die Feldzüge von Karl dem Großen oder Finanzwesen?

Annalena Wallner, Arijana Rekic, Anna Schmitzberger, lena Pair, Alex Michas, BG/BRG/BORG St. Johann, 5600 St. Johann