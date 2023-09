Stau auf der A10 ist nun Realität

Den optimistischen Ausführungen der Asfinag (ORF.at vom 8. 9.), dass trotz Bildung einer Rettungsgasse auch der Pannenstreifen für den öffentlichen Verkehr genutzt werden könnte, muss ich leider widersprechen.

Am Mittwochnachmittag auf großer Visiten-Fahrt zwischen Altenmarkt und dem Knoten Pongau unterwegs, kommt der Verkehr auf der A10 zwei Kilometer vor dem Knoten Pongau komplett zum Stillstand. Es ist kurz nach 16 Uhr, drei Patienten in Werfen warten noch auf mich. Wir (eine Krankenschwester aus der Ordination begleitet mich) haben auf Grund der aktuellen Verkehrssituation bereits eine erhebliche Verspätung ausgefasst - jetzt wird die Lage prekär. Man könnte sich (illegal) am Stau vorbeischlängeln, was aber zu einem riskanten Slalom zwischen Rettungsgasse und Pannenstreifen führen würde.

Urlauber und Schwerverkehr auf der B 159 sorgen danach für weitere Verzögerung. Schlussendlich wird der Arbeitstag mit einem verkehrsbedingten Plus von mehr als zwei Stunden erfolgreich beendet. Meinen Abendtermin in Salzburg kann ich allerdings abschreiben.

Nachdem der große Stau am Dienstag ausblieb und dies auch medienwirksam kolportiert wurde, werden wir seit Mittwoch von der Realität eingeholt. Ein striktes und auch kontrolliertes Fahrverbot für den Schwer- und Urlaubertransitverkehr auf der B 159 wäre ein guter Ansatz, um diejenigen, die berufsmäßig auf das Auto angewiesen sind, zu entlasten. Rettungsgasse und freier Pannenstreifen zugleich funktionieren nach meiner Erfahrung auf der Autobahn jedenfalls nicht.

Dr. Martin Weinkamer FEBU, Facharzt für Urologie, 5500 Bischofshofen