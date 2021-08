Stau betrifft auch die Öffis

Heidi Huber hat das Verkehrsdilemma in Salzburg in ihrem Artikel von Samstag sehr treffend beschrieben. Ich möchte dies noch um einen Aspekt erweitern: Wenn in der Stadt der Verkehr lahmgelegt wird, dann stehen auch die Busse und somit der öffentliche Verkehr still. In regelmäßigen Abständen warten Pendler 30 Minuten und mehr, wenn sie in den Flachgau, Tennengau oder Mitterpinzgau bis Zell am See auspendeln wollen. Und dies heuer bei oft waagrechtem Regen auf Stationen ohne Bushütten. Das kann auf Dauer frustrierend sein. Unter derartigen Umständen steigen auch bei sehr positiver Preisentwicklung der Jahrestickets viele wieder auf ihr privates Kfz um.

Die Aussage des Landeshauptmannes, Stau stehen sei ein Teil der individuellen Freiheit, erzeugt das Gefühl, dass die Politik in Salzburg beim Thema Staubewältigung w. o. gegeben hat. Mein Appell an diese ist, alles daranzusetzen, dass Staus im öffentlichen Verkehr unter allen Umständen verhindert werden. Fahrtzeiten sollten sogar, wo immer es geht, noch verkürzt werden. Dafür muss man vor allem auch die Straßen in der Stadt für die Busse frei halten.



Hans Georg Wallner, 5722 Niedernsill