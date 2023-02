Stau bleibt Stau - egal ob im Auto oder in der Straßenbahn

Nun bringen Gegner wieder einmal die oberirdische Variante der Lokalbahnverlängerung als Heilsbringer ins Spiel. In einer Stadt, die an der Oberfläche durch die Stadtberge, die Salzach und der historischen Altstadt keinen Platz hat. Fakten wie der bestehende unterirdische Lokalbahnhof und die Situation an der Oberfläche werden dabei einfach ignoriert. Und auch die Tatsache, dass es relativ egal ist, ob man im Obus oder in einer viel teureren Straßenbahn im Stau steht. Nur unter der Erde kommt man schnell durch die Stadt. Der Platz an der Oberfläche sollte besser den Menschen als Lebensraum zur Verfügung gestellt werden. Zwischen Straßenbahnschienen gibt es kein Leben.

Erika Dobroka, 5760 Saalfelden