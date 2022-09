Staumauer im Achental?

Zum Leserbrief "Hochwasserschutz Krimmler Achental" in den SN vom 26. 8. von Adolf Geisler und zum Artikel "Gemeinsam gehen oder im Hochwasser untergehen" von Anton Kaindl in den SN vom 27. August: Als lange Zeit im Ausland lebender und in verschiedenen internationalen Organisationen tätiger, davon langjähriger Mitarbeiter der Europäischen Kommission, Krimmler bestürzen mich die Pläne zum Bau einer Staumauer und eines Retentionsbeckens im Achental sehr. Ich selbst war im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Kommission mitverantwortlich für die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturen und zuständig

für Investitionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreich. Im Ausland konnte ich sehen, wie immer mehr Naturlandschaft zerstört wird, einerseits durch wirtschaftlichen Bedarf gewünschter gewerblicher Ansiedelung, aber auch durch den verstärkten Ausbau von Tourismusinfrastruktur. Die Pläne fürs Achental haben mich schockiert. Gerade im Pinzgau ist der Bereich Wasserfall mit dem Achental, die Teile des Nationalparks sind ein einziges, auch international anerkanntes Juwel.

In Anerkennung dieser Einzigartigkeit wurden die Wasserfälle vom Europarat in Straßburg mit dem europäischen Diplom für geschützte Gebiete ausgezeichnet - als eines der ersten Bereiche überhaupt. Als Teil des Nationalparks Hohe Tauern ist das Achental des Weiteren geschützt durch den Rechtsrahmen der Europäischen Union Natura 2000. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass die geplanten Maßnahmen, die die Einheit von Wasserfall und Achental gravierend beeinträchtigen, ohne internationalen Widerstand auch aus Brüssel, so einfach umgesetzt werden können.

Sicherlich ist der Hochwasserschutz für die Region eine existenzielle Frage, umso mehr muss auf diese Herausforderung kompetent und rechtskonform reagiert werden. Dies unter Einbeziehung internationaler Experten und autorisierter Nichtregierungsorganisationen, die den Anforderungen eines

auch auf europäischer Ebene geschützten Naturraumes gerecht werden. Die Idee des Baus eines Retentionsbeckens im Nationalpark im geschützten Bereich und mehr als 20 Kilometer von möglichen Hochwasserauswirkungen entfernt ist für mich unverständlich. Wie auch im Artikel und im Leserbrief erläutert, gibt es andere, schonendere Möglichkeiten, die Gewerbeflächen im Tal vor etwaigen Hochwassern zu schützen. Wir wissen, dass ebendiese Talböden immer schon von der Natur als natürliche Retentionsbecken benutzt wurden. Diese natürlichen Räume wurden über Jahrzehnte durch die verstärkte gewerbliche Nutzung nahezu vollständig vernichtet. Es sind aber nachhaltige und nicht invasive Umweltschutzmaßnahmen, die auf europäischer Ebene wünschenswert

sind, nicht weitere Zerstörung der einzigartigen Naturlandschaft, die sich zwangsläufig durch den Bau einer Staumauer und Rückhaltebecken ergibt. Ein weiterer schädlicher Eingriff in die Einzigartigkeit

der Naturlandschaft kann nicht durch vergangene fehlerhafte Raumplanung und Flächenversiegelung gerechtfertigt werden, insbesondere wenn bessere und rechtskonforme Alternativen zur Verfügung stehen.



Dr. Erich Unterwurzacher, 5743 Krimml 1040 Brüssel