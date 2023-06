Staus mit Hausverstand

Reaktion auf den Beitrag "A10: Wir haben die Sache nicht im Griff" (SN vom 2. 6. 2023, Lokalteil, S. 6):

Da die Verantwortlichen so freundlich an unseren Hausverstand appellieren mit den Worten "wenn man weiß, dass alle Urlauber am Pfingstsamstag fahren, muss man nicht auch noch seinen Wocheneinkauf erledigen" (SN 2. 6.), wird die Frage erlaubt sein, wann, wenn nicht am Samstag, ein fünfmal die Woche mit Öffis (dank Obus-Taktausdünnung Fahrzeit aktuell >1,5 Stunden pro Weg) nach Salzburg pendelnder Angestellter seinen Wocheneinkauf denn machen darf? Ferner haben hoffentlich auch alle Menschen genug Hausverstand, an den zahlreichen Tagen, an denen sowohl die B159 als auch alle Ortsstraßen ganztägig und durchaus nicht nur "kurzfristig" vollkommen verstopft sind, weder Rettung noch Feuerwehr zu benötigen! Aufrufe an den Hausverstand von jenen, die ihn selbst nicht einsetzen, indem sie das Problem z. B. per Blockabfertigung am Walserberg lösen, dürfen wohl als ebenso entbehrlich betrachtet werden wie Wortspenden, die Einheimischen würden die Staus auf den Nebenstraßen selbst verursachen.







Thorsten Kamps, 5440 Golling an der Salzach