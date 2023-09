Stauszenario A10

Ich lese die Berichte mit Interesse und habe dazu folgende Meinung. Zuerst ist es ratsam, den Verkehr zu idealisieren. Statt Pkw werden Kugel angenommen, die auf zwei Bahnen mit gleichem Abstand und gleicher Geschwindigkeit rollen. In diesem Fall zunächst, der Einfachheit halber, mit 120 km/h. Nun verengt sich die Fahrbahn. Nach der Kontinuitätsgleichung, Volumenstrom ist Querschnitt mal Geschwindigkeit, müsste bei halbem Querschnitt (eine Fahrbahn) die Geschwindigkeit verdoppelt werden um den Volumenstrom gleich zu halten. Bei 120 km/h würde nur die Hälfte der Kugeln pro Zeit durch den Querschnitt rollen. Es dürfen aber nur 60 km/h sein. Nochmal die Hälfte bedeutet ein Viertel rollt durch, das heißt 25 Prozent. Das ist ein "bottleneck" (Flaschenhals), der nicht anders überwunden werden kann. Ist der Volumenstrom einmal erreicht, ist es idealisiert gleichgültig, wie lange die folgende Strecke ist. In diesem Fall die vorgesehene Tunnelstrecke, die keine weitere Einschnürung hat. In der Praxis schaut es noch schlechter aus. Die Pkw fahren nicht mit gleicher Geschwindigkeit, manchmal schneller und nicht in gleichem - oder zu geringem Abstand. Das muss an der Halbierung der Fahrbahn zu Problemen führen, da eine gleichmäßige Verflechtung (Reißverschluss) mit 60 km/h sicher nicht funktioniert. Leider wird die Durchschnittsgeschwindigkeit noch kleiner und die 25 Prozent Volumenstrom können nicht erreicht werden. Zu Ende gedacht beträgt die Geschwindigkeit der Gesamtkapazität bei maximaler Belastung der A10 vor der Engstelle 30 km/h. Nur im Teillastbereich, wenn die Verflechtung auf eine Spur ohne Anhalten mit 60 km/h möglich ist, besteht Fließverkehr. Fazit wäre: Eine Reduzierung der Anzahl der Baustellen bringt nichts. Empfehlenswert sind Wissen, Geduld und Disziplin.



Ing. Wolfgang Sonnleithner, 3021 Pressbaum