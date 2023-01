Steilvorlage für die Propaganda Putins durch Donald Trump

Wenn ich die Leserbriefe in verschiedenen Zeitungen lese, komme ich aus dem Staunen nicht heraus, wie viele Leute glauben, man solle der Ukraine keine Waffen liefern, damit der Krieg in der Ukraine ein Ende hat und wir wieder so wie früher leben können, mit russischen Gaslieferungen und ohne Teuerung. Die Propaganda Putins und der Versuch, den Westen zu spalten, scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Wer von diesen Leserbriefschreibern macht sich Gedanken, was Freiheit und Demokratie für die Ukrainer/-innen bedeuten und wofür sie diese Opfer bringen? Donald Trump zeigt wieder einmal sein wahres Gesicht und sein Demokratieverständnis, wenn er in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Interfax behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden. Gott bewahre uns vor einer Wiederwahl Donald Trumps.



Siegfried Hinterberger, 5591 Ramingstein