Steinmeiers Abfuhr unnötig

Dass der ukrainische Präsident Zelenskij seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zur unerwünschten Person erklärt und kurz vor einem geplanten Besuch in Kiew ausgeladen hat, ist angesichts der angespannten Situation im Ukraine-Krieg absolut nicht nachvollziehbar. Anstatt gemeinsam einen symbolischen Schulterschluss zu demonstrieren, spielt Zelenskij die beleidigte Leberwurst. Auch wenn die Ukraine auf Steinmeier aufgrund seiner Vergangenheit als Kanzleramtschef und Außenminister, in welcher er maßgeblich die deutsche Russland-Politik mitgeprägt hat und Moskau immer wieder Verständnis entgegenbrachte, nicht gut zu sprechen ist, ist dieser diplomatische Eklat so unnötig wie ein Kropf.







Ingo Fischer, 9473 Lavamünd