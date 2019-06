Stellenwert der Klimakatastrophe

Es wünsche mir von den SN, als erste Zeitung, der Klimakatastrophe, als größte Bedrohung der Menschheit, den richtigen Stellenwert zu geben und nicht auf der Rückseite auf Seite 16, wo man entweder bereits aufgehört hat zu lesen oder es einfach überblättert. Der Relevanz nach müsste dieses Thema die ersten drei Seiten der Zeitung einnehmen und das nicht nur nach einem lokalem Hochwasser, sondern ständig. Beispiele: die enorme Menge an geschmolzenem Eis in Grönland, die Hitzeperiode von 50 Grad Celsius in Indien oder das Auftauen des Permafrosts in Kanada, das um 70 Jahre früher auftritt als prognostiziert. Dazu sollten nicht nur Auswirkungen, sondern auch bekannte Lösungen aufgezeigt werden. Nur dadurch erreicht die Katastrophe die Köpfe. Medien machen Meinung.





Jacob Ranftl, 4950 Altheim