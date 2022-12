Stellungnahme eines Kassenarztes

Ich bin seit 32 Jahren niedergelassener Allgemeinmediziner, habe als Wahlarzt begonnen und seit mehr als 28 Jahren bin ich als Kassenarzt mit hohem Patientenaufkommen tätig. Einige Aussagen der laufenden Wahlarztdiskussion sehe ich problematisch. Insbesondere jene, dass Wahlärzte die bessere Medizin betreiben würden, weil sie mehr Zeit für die Patienten hätten, schmerzt mich persönlich sehr.

Zeit, Zuwendung und Aufmerksamkeit sind das Fundament einer erfolgreichen medizinischen Versorgung meiner Patienten, die ich meist über Jahre begleite. Unter meinen Patienten befinden sich bekannte Persönlichkeiten, Bürger unterschiedlicher sozialer Schichten, Suchtkranke und Migranten. Alle werden gleich bedient und bekommen ihren Bedürfnissen entsprechend die Zeit und Behandlung, die notwendig ist.

Das kann ich leisten, weil ich ein kompetentes und eingespieltes Praxisteam habe, welches mir erlaubt, mich exklusiv meiner Kerntätigkeit als Arzt zu widmen. Der Zeitaufwand für den Patienten, das Praxisteam und mein Kassenvertrag hindern mich dabei nicht, ein wirklich gutes Einkommen zu haben.

Die Frage nach der Behandlungsqualität hängt in meinen Augen nicht am Kassenvertrag, sondern am Engagement des behandelnden Arztes, dem Willen, den Patienten, so gut es geht, zu begleiten.

Viele meiner Kollegen teilen meine Passion auf ähnliche Art und Weise. Nicht umsonst stehen gerade die Hausärztinnen und Hausärzte hoch in der Gunst der Patienten.

Ich möchte nicht behaupten, das Kassensystem wäre perfekt. Wir haben einen enormen Reformbedarf, um es zu verbessern. Daran sollten wir arbeiten - Patientenvertreter, Kassen und Ärzte gemeinsam.

Die Diffamierung des Kassenarzt-Systems in der derzeitigen Form halte ich für gefährlich. Es führt zur Verunsicherung der Menschen. Diese Verunsicherung von Patienten und auch den Ärzten führt in der Folge zu einer Überversorgung. Das kostet die Allgemeinheit sehr viel Geld, bei gleichzeitigen Einbußen in der Qualität der Versorgung.

Ich bekenne mich zu diesem solidarischen, sozialen Gesundheitssystem, für das ich immer gekämpft habe und immer noch mit Passion lebe.





MR Dr. Christoph Dachs, Pastpresident der ÖGAM (Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin), 5400 Hallein/Rif