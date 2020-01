Stellungnahme zu Leserbrief "Strafzettel im Outletcenter Himmelreich"

Der im Leserbrief von Herrn Heuer geschilderte Sachverhalt entspricht nicht den Tatsachen, da die angesprochenen Parkflächen nicht im Zusammenhang mit dem McArthurGlen Designer Outlet Salzburg stehen und auch nicht vom Designer Outlet Salzburg betrieben werden. Es handelt sich um ein anderes Unternehmen. Dieses im Leserbrief angesprochene Parkhaus, das nicht am Areal des Designer Outlets Salzburg liegt, hat eine Kurzzeit-Parkregelung eingeführt und bei Nichtanbringung einer Parkscheibe wird von einer externen Sicherheitsfirma mit Strafen (wie im Leserbrief festgehalten) agiert. Es ist allerdings hier ganz klar festzuhalten, dass das Designer Outlet Salzburg in keinem Zusammenhang mit dieser Vorgehensweise steht.

Den Besuch für die Kunden des Designer Outlets so angenehm wie möglich zu gestalten, steht an erster Stelle. Das Designer Outlet Salzburg bietet daher den Besuchern kostenloses Parken für die Dauer von 2 Stunden bzw. gratis Parken bei einem Einkauf von 150 Euro.





Nicole Komann, Pressestelle Designer Outlet Salzburg, Salzburg