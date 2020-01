Eine bezeichnende Kultur legt derzeit meines Erachtens die sogenannte Wirtschaftspartei an den Tag. Warum? Nun, genau betrachtet hat sie es ermöglicht, dass Zweitwohnsitze in Salzburg zuhauf vorhanden sind. Nur um vorerst die Wirtschaft in jeglicher Hinsicht anzukurbeln und jetzt in umgekehrten Sinne nochmals Steuern zu verlangen, wobei wiederum einige draufzahlen.

Es liegt hier sehr nahe, dass es sich gewisse sogenannte Klientel für sich richtet. Des Weiteren beteiligen sich auch anderweitig jetzt die anderen Parteien, nur um nicht aufzufallen. Trotz dieser Steuerlast schafft man es nicht, positiv zu bilanzieren.

Es ist nicht zu leugnen, dass Salzburg einen Schuldenstand noch von 1,47 Milliarden Euro hat. Dies ist noch zu viel. Und gerade jetzt, wo in Sachen öffentlicher Verkehr und anderen Bereichen schon wieder Schuldengeld in die Hand genommen wird, um billige Tickets und anderes zu lukrieren, wird so manches teurer. Die Preistreiber sind auch wir Konsumenten, weil ja alles billig sowie gratis sein sollte. Das sollte jedem bewusst sein.







Franz Roither, 5111 Bürmoos