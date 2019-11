Steuerliche Lösung gegen explodierende Grundstückspreise

Die Südtiroler Idee, den Verkauf von Grundstücken zu Grünlandpreisen gesetzlich zu regeln, ist auf ersten Blick bestechend. Vor dem Städteboom, der erst im letzten Jahrhundert voll eingesetzt hat, gehörten Grundstücke hauptsächlich Adeligen, Kirchen, Bauern oder Handwerkern, die diese wirtschaftlich nützten. Wobei in vielen Fällen zu hinterfragen wäre, wie diese Rechte erworben wurden.

Mit dem Anwachsen der Städte wurden Grundstücke in ihrem Einzugsgebiet immer wertvoller und deren Eigentümer kamen dadurch ohne eigenes Zutun zu enormen Spekulationsgewinnen. Ohne Eigenleistung, wie gesagt. Es böte sich daher an, diese Spekulationsgewinne abzuschöpfen und die Grundstückspreise mehr oder minder einzufrieren. Einen Eingriff in das Eigentumsrecht sehe ich dabei nicht, denn es wird ja niemand zum Verkauf gezwungen.

Es könnte ein gewaltiger Bauboom ausgelöst werden, wenn man bei einem Neubau nicht mehr bis zu 50% der Gestehungskosten für den Grundstückserwerb hinblättern müsste. Es ist allerdings zu befürchten, dass dann viele Grundstückseigentümer nicht mehr verkaufen würden bzw. dass sich ein Schwarzmarkt mit Ablösezahlungen entwickeln würde. Das wäre auch nicht erstrebenswert.

Es gibt Länder, in denen der gesamte Grundbesitz dem Staat gehört, man kann dort Grundstücke nur auf Zeit mieten, niemals besitzen. Aber das wollen wir auch nicht, das ist schon ziemlich kommunistisch. Wir werden also weiter nachdenken müssen, am ehesten über eine steuerliche Lösung, deren Ertrag dem Erwerber gutgeschrieben werden könnte.

Am Beispiel: Grundstückspreis 1 Mill., Grünlandpreis 100.000 Euro. Der Käufer bezahlt an den Verkäufer 1 Mill., dessen Spekulationsgewinn von 900.000 Euro wird mit z. B.. 80%, d. s. 720.000 Euro, besteuert. Der Käufer erhält diese 720.000 Euro vom Staat vergütet, er hat damit also nur 280.000 Euro für das Grundstück bezahlt, dem Verkäufer verbleiben nach Versteuerung 280.000 Euro, das ist mehr als der Grünlandpreis und vielleicht ein Verkaufsanreiz. Dieses Beispiel würde allerdings voraussetzen, dass das Finanzamt für seine Tätigkeit nichts verlangt, und das übersteigt mein Vorstellungsvermögen.







Dkfm. Heinz Hutter, 5081 Anif