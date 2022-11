Steuern machen Teilzeit attraktiv

Zurzeit kann man täglich lesen und hören, dass immer mehr Menschen nur Teilzeit arbeiten möchten. Die Gründe mögen vielfältig sein, eines ist jedoch unbestritten: Das österreichische Einkommenssteuergesetz macht Teilzeit attraktiv. Arbeite ich bei einem Vollzeit-Bruttomonatslohn von 3.000 Euro nur 20 Stunden pro Woche, so beträgt meine Nettostundenlohn 14,73 Euro. Für weitere 20 Wochenstunden bekomme ich dann für die gleiche Arbeit nur noch 9,86 Euro in der Stunde. Dass ich zugleich auch noch die Schulveranstaltungshilfe für meinen Sohn und das Stipendium für meine Tochter verliere, ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Ja, Steuern heißen so, weil man mit ihnen etwas steuern kann. Rekordverdächtig hohe Steuern auf Arbeit, die sich für so manchen schon eher wie Strafen anfühlen, werden nur durch noch höhere auf noch mehr Arbeit übertroffen. Unbestechliche Zahlen offenbaren emotionslos den Appell des Gesetzgebers an uns, besser weniger als mehr zu arbeiten … zunehmend folgen Arbeitende diesem Wunsch.

Wie wäre es mit einer Stundenlohn-Besteuerung? Da würden die geschont, die wenig Stundenlohn bekommen und nicht jene, die wenig arbeiten.

Romeo Zethofer, 4722 Peuerbach