Steuern und Förderungen

Leider fehlt der Platz in einem Leserbrief. Ausgehend vom Ist, sollte man bis zumindest 2000 "Teuro" netto um 200 "Teuro" mehr bekommen, denn die werden auch gleich wieder ausgegeben und bleiben in der Wirtschaft. Als ich gut verdiente, zahlte ich auf einmal wegen Obergrenze im Grunde immer weniger Steuern und gab dieses Geld eher für Auslandsurlaube, größere Autos etc. aus. Es wäre ein Akt der Solidarität, wenn Gutverdiener da ihren Beitrag leisten.

Würde man alle Arten von Förderungen, ausgenommen vielleicht den Wohn- und Kulturbereich, streichen, wäre vermutlich so viel Geld da, dass der Staat mit 15% Mehrwertsteuer genug hätte, was wiederum den Wenig-Verdienern zu Gute käme.

Leistung muss sich lohnen, aber Steuerhinterzug und diverse Hintertürln und Abschreibungsmöglichkeiten dürfen nicht sein. Jeder zusätzliche Steuerprüfer würde sich drei Mal selbst finanzieren. Ich weiß als ehemaliger Verkaufsberater, von was ich spreche und was auch trotz Rechnungsbelegs-Pflicht alles läuft. Es ist bekannt, dass gewisse Sparten weniger oft geprüft werden und man geht den geringsten Widerstand. Dies alles anzuführen würde eben hier den Rahmen sprengen. Wer so naiv ist und glaubt, dass eine Mehrwertsteuersenkung auch um den jeweiligen Prozentsatz gesenkt wird, hat die Erfahrung der Vergangenheit vergessen.





Peter Damjanovic, 5020 Salzburg