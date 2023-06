Steuerzahler hat Pech gehabt

Kika und Leiner rechnen sich nicht mehr für Herrn Benko, warum sonst soll er die Unternehmen verkaufen? Wer sich ein wenig in den Firmenbüchern der Käufergruppe umschaut, kann ganz leicht feststellen, dass das Konstrukt ziemlich umfangreich und daher schwer durchschaubar ist. Auf alle Fälle, denke ich, sind sowohl die Big Four (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) als auch die Finanz- und Steuerprüfung mit solchen Unternehmen sehr gefordert. Aber man kennt das ja. Ich rede jetzt gar nicht von den rund 2000 Menschen, die nun ihren Job verlieren. Das ist tragisch, aber im Hinblick auf den derzeitigen Jobmarkt wahrscheinlich verkraftbar.

Worum es mir geht, ist ganz einfach die Tatsache, dass die coronabedingte Steuerstundung in Höhe von 150 Millionen Euro, die in einem Konkursfall mit 25 Prozent bedient werden könnte, nunmehr vom Steuerzahler zu tragen ist. Auch wird wahrscheinlich der Insolvenzausgleichsfonds einspringen müssen, um die Ansprüche der Mitarbeiter zu 100 Prozent zu befriedigen. Summa summarum eine kostspielige Angelegenheit für den Staat. Hauptsache, René Benko hat (unbestätigte) 400 Millionen Euro für die Unternehmensgruppe kassiert. Eigentlich sollte er 75 Prozent davon an den Staat zahlen. Er hat wissentlich eine marode Gruppe verkauft. Das ist eine Bevorzugung dieses Herrn vor dem Steuerzahler. Warum wird das einfach so hingenommen? Wo bleibt die Ethik?

Lydia Forster, 5400 Hallein