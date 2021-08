Stillstand der MKP-Honorare seit 1994

Der Mangel an Vertragsärzten erfasst jetzt auch die westlichen Bundesländer. Beim Blick in den Osten wird den Salzburgern klar, was auf ihr Bundesland zukommt. Aktuelle Situation in Niederösterreich: Derzeit werden 13 Kassen-Kinderärzte gesucht, Allgemeinmediziner können unter 37 (!) freien Stellen wählen. In Wien hat nur mehr die Hälfte der niedergelassenen Mediziner für Kinder- und Jugendheilkunde einen Kassenvertrag. Alle anderen sind Wahlärzte.

Redakteur Minichberger liefert ein plakatives Beispiel für Geringschätzung der Vertragsärzte: Seit 1994 (!) fand keine Erhöhung der Honorare für die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen statt. Welche andere Berufsgruppe lässt sich so eine Niedertracht gefallen? Es wäre Aufgabe der Ärztekammer gewesen, zum österreichweiten Boykott dieser Untersuchungen aufzurufen, um eine leistungsgerechte Honorierung zu erreichen. Nur diese Sprache verstehen die Verantwortlichen.

Jetzt haben die Sozialversicherten die Suppe auszulöffeln. Sie werden gezwungen, zu Wahlärzten auszuweichen.





Dr. Wolfgang Geppert, ehem. Sprecher des Österreichischen Hausärzteverbandes, 1010 Wien