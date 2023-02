Stillstand der Universität ist Rückschritt

Wir leben in einer Zeit großer und immer komplexer werdender Herausforderungen. Um Lösungen zu finden, braucht es Experten/-innen aus verschiedenen Disziplinen, die eng zusammenarbeiten. Diese Art der Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem Markenzeichen der Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS) geworden: In Digital-Humanities-Projekten kooperieren z. B. Forschende aus Artificial Intelligence und Kulturwissenschaften. Bei Forschung und Lehre zu Klimawandel und Biodiversität haben sich Ökologen und Data Scientists zusammengetan.

Das große neue Gebiet der künstlichen Intelligenz selbst bedarf zwar vieler Elemente aus Mathematik und Informatik, aber in Salzburg beinhaltet es u. a. auch eine Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten. Bei der Forschung zur Interaktion von Mensch und Computer spielen auch Aspekte aus Design, Materialforschung und Psychologie hinein. All dies sind Beispiele fruchtbarer Kooperationen, die wissenschaftliche Fragen oder aktuelle Herausforderungen der Gesellschaft adressieren. Der Fachbereich Artificial Intelligence and Human Interfaces (AIHI) sieht es als Aufgabe von Universitäten im Allgemeinen, und der Universität Salzburg im Besonderen, genau dies zu tun: Durch ihr Wirken die großen (und kleinen) Herausforderungen zu adressieren und gemeinsam und mit keinerlei Berührungsängsten zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beizutragen.

In den letzten Jahren hat das Rektorat Lehnert (u. a. auch durch das Ermöglichen und Koordinieren signifikanter Landesförderungen) das Umfeld dafür geschaffen, dass die PLUS zu drängenden Fragen unserer Zeit, von Klimawandel bis Artificial Intelligence, ihr intellektuelles Potenzial konstruktiv einsetzen und aktiv Lösungsansätze erarbeiten kann - dem Anspruch an Universitäten entsprechend. Gleichzeitig wurde eine interne Strukturreform vollzogen, und es wurden Wege zu deutlich mehr Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten beschritten.

Um so mehr waren die Mitglieder des Fachbereichs schockiert, dass eine "wie auch immer zustande gekommene" Mehrheit im Senat ohne jegliche Kommunikation von Gründen und Abstimmungsergebnissen ein Ende dieser dynamischen Ära durchsetzen möchte und, obgleich der offensichtlichen Qualifikation des amtierenden Rektors, denselben nicht einmal auf einen "Dreiervorschlag" setzt. Hinter vorgehaltener Hand hört man oftmals die Vermutung, dass Altlasten (die z. T. auf Zeiten vor der Ära Lehnert zurückgehen), universitätsinterne Animositäten und eine prinzipielle Ablehnungshaltung zu den Reformaktivitäten des Amtsinhabers mitspielen. Die Findungskommission (die einen Dreiervorschlag tatsächlich als Dreiervorschlag erarbeitet hat, mit dem amtierenden Rektor) hat sich dann wohl geirrt!

Der Fachbereich AIHI wünscht sich vom universitären Senat wesentlich mehr Transparenz in Entscheidungsprozessen (die selbiger immer wieder einmahnt), speziell in jenen, die die Universität nachhaltig beeinflussen. Sollte nicht die Universität, deren Wohl und erfolgreiche Weiterentwicklung, im Mittelpunkt stehen? Wie, wenn nicht im Rahmen gemeinsamer, disziplinenübergreifender Kooperation sollen dringend notwendige universitäre Beiträge zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit erarbeitet werden?



Roland Kwitt, Wolfgang Trutschnig, Manfred Tscheligi, (das Leitungsteam des Fachbereichs Artificial Intelligence and Human Interfaces)