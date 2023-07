Stillstand in Salzburg

In punkto Verkehrslösungen wird in dieser so schönen Stadt seit Jahrzehnten gekleckert und nie geklotzt. Derweilen wäre es so einfach, denn es sind sich ja alle einig: Diese Stadt ist zu "eng", um den ständig ansteigenden Individualverkehr im Fluss zu halten. Im Prinzip müsste nur das verkehrspolitische Ziel- und Maßnahmenkonzept des Herrn Stadtrat i. R. Johannes Voggenhuber umgesetzt werden.

Wer glaubt, dass er die Masse der Autofahrer/-innen mit dem S-Link aus den Autos holt, der irrt. Es braucht z. B. eine Citymaut, eine flächendeckende und gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung, eine Sperre des Neutors für den Individualverkehr u. v. m. Das erfordert Mut oder eben einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss. Doch solange jede Partei ihre Klientel versorgt, solange wird diese Stadt zu den Stoßzeiten im Verkehr ersticken. Die Stadtregierung wie auch der Gemeinderat arbeiten schon fleißig, es gibt viele positive Errungenschaften. Doch beim Verkehr herrscht Blockade. Übrigens auch im Bereich Wohnen. Für das neue Hallenbad hat man 40 Jahre gebraucht. Mal sehen, wie viele Jahrzehnte es dauert, bis sich in den Bereichen Verkehr und Wohnen was tut.

Günter Österer, 5020 Salzburg