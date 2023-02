Stimme der Kinder wird oft genug überhört

Seit mittlerweile fünf Jahren unterrichte ich aus vollster Überzeugung an der Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße und habe an diesem wunderbaren Ort, genauso wie viele Kinder, Eltern und Pädagogen ein Stück Heimat gefunden. Eine katholische Privatschule, in der alle Menschen, unabhängig von Herkunft und Persönlichkeit, willkommen sind, ist genau das, was aus meiner Sicht auch die Kirche fördern und vor allem erhalten müsste.

Einerseits wird beklagt, dass sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden und andererseits wird von der Kirche scheinbar genau in diese Richtung gearbeitet. Eine Schule, die es meistert, Kinder und Eltern aus den unterschiedlichsten Religionen, Schichten und Nationalitäten zusammenzubringen, sollte doch auch aus Sicht der Kirche auf keinen Fall zerstört werden - zumindest sollte man das meinen. Ein solch umfangreiches Bildungsangebot mit hervorragender pädagogischer Betreuung sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag (GTS und Hort), mit Zusatzangeboten wie Schach, Englisch, Motorik-Tanz-Artistik, Instrumentalunterricht und Yoga, findet man in der Stadt Salzburg meines Wissens nach an keinem anderen Ort. Ein Kollegium, das unglaublich engagiert ist und sich nicht nur als Arbeitskollegium versteht, sondern das auch privat gerne und oft miteinander Freizeit verbringt, wirkt sich natürlich positiv auf das Miteinander in der Schule aus - die Gemeinschaft zwischen Lehrer/-innen, Eltern und Kindern wird schlicht und ergreifend großgeschrieben.

Aus meiner Sicht wäre es ein unglaublicher Verlust für die Stadt Salzburg und natürlich auch die Kirche, wenn sich niemand von den "Verantwortlichen" für diese einzigartige Schule stark machen und eine Zukunft ermöglichen würde. Sowohl die Stadt als auch die Kirche sollten in die Zukunft investieren und das sind ganz klar die Kinder - sprich die Erwachsenen und Verantwortlichen von morgen. Stattdessen wirkt es im Moment so, als stünden nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Sollte tatsächlich keine Lösung für die Zukunft der Volksschule der Franziskanerinnen gefunden werden, sind - wie so oft - die Kinder die wirklich Leidtragenden und nicht die Erwachsenen. Die Stimme der Kinder wird oft genug überhört, vielleicht ist es in diesem Fall doch einmal anders.



Eva Danner, 5110 Oberndorf