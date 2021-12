Stimmung kaum tragbar

Es erschreckt mich sehr, wie die Coronaleugner bzw. die Impfgegner zu agieren beginnen. Die Demonstrierenden sind ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung. Es ist schade, dass den Informationen im Internet mehr geglaubt wird, als der Wissenschaft und Forschung. Dass medizinisches Personal bedroht, angegriffen und beschimpft wird, ist nicht Ok. Die Stimmung ist so aggressiv und kaum tragbar. Die politischen Kräfte, die die Stimmung anfeuern und nachweislich Unwahrheiten verbreiten, sind zu verurteilen. Für strategische, politische Spielchen ist jetzt nicht die Zeit. Dazu ist die Lage zu ernst. Überdenkt die Situation bitte mit Hausverstand und so sachlich wie möglich, und den Egoismus bitte weglassen. Meine Mitmenschen sollen nicht ernsthaft erkranken und an Folgen zu leiden haben.

Hedwig Fellner, 4941 Mehrnbach