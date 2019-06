Die Geschichte und vor allem das Ergebnis der Neugestaltung des Residenzplatzes ist das genaue Abbild der Salzburger Stadtpolitik seit Jahrzehnten: Das Diktat des "kleinen Karo" beschert uns nicht nur eine stinkende Schotterwüste. Wenn man an die "Verschuhschachtelung" der Stadtteile (Stichwort Riedenburg) mit einer Architektur denkt, die ihren Namen nicht verdient, oder vergangene Bausünden aus Unfähigkeit (Bahhofsvorplatz) oder gar an die Verkehrsüberflutung und die völlige Unfähigkeit effiziente Lösungen (etwa Citymaut) auf den Weg zu bringen, fragt man sich, wann sich an der politischen Schlafwandlerei im Schloss Mirabell in Zukunft was ändern wird. Sieht man sich das Personal in den Stadtparteien an, muss man wohl resignieren.





Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos