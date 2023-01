Störenfriede des Fortschritts

2023 dürfen wir täglich weiterhin und vermehrt von rechtskonservativen Parteien (ÖV und FPÖ) erleben, wie deren Bewertung der ökologischen und sozialen Herausforderungen aktuell betrachtet werden.

Frau Svazek meint, dass die Landesumweltanwaltschaft entbehrlich sei, Frau Mikl-Leitner in akuter Landtagswahlkampfnot fordert für Aktivisten harte (Gefängnis-)strafen.

Da nützt es wenig, wenn führende Biodiversitätsforscher wie jüngst Franz Essl preisgekrönt werden.

Wenn jeder einzelne ehrlich ist, wissen wir genau, dass jene planetaren Grenzen mit dem steten Festhalten am Wachstum nicht vereinbar sind.

Suffizienz beschreibt im Unterschied dazu eine Bescheidung der Lebensweise mit einem Materialismus der allen Arten auch in Zukunft eine Lebensgrundlage zugesteht.

Auswege zu einer Postwachstumsgesellschaft sind seit Jahrzehnten bekannt. Leider wehren sich rechtskonservative Parteien weiterhin, und werden durch deren Wähler dahingehend unterstützt, die bisherige zerstörerische Lebensweise fortzusetzen.

Daher ist ein dauernder, gesellschaftlich wachsender gewaltfreier Widerstand notwendig bis auch diese politischen Entscheidungsträger einlenken, um ein faires, partnerschaftliches Leben auf unserer einzigen Erde zu ermöglichen.







Christian Mokri, Ökologe/Naturfotograf, 5110 Oberndorf