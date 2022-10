Stolpersteine statt Heldenverehrung

Man kann den Initiatoren, Kriegsdienstverweigerern endlich ein würdiges Gedenken zu gewähren, nur Danke sagen!

In Zeiten wie diesen sollten auch Städte und Gemeinden ernsthaft überlegen, die meist optisch dominant platzierten "Helden- & Soldaten-Gedenkstätten" umzuwidmen oder zu entsorgen. Ganz im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, als die

"Besatzer oder Befreier" kamen, waren die "Helden" ohnehin bereits vermisst oder tot. Auch in Kaiserszeiten gab es wenige Möglichkeiten, der Einberufung nicht zu folgen. Siehe auch heute in Russland … In Zeiten des Energiemangels, teurer Grundstücke oder verkehrsberuhigter Fußgängerzonen etc. gäbe es genug Möglichkeiten, sinnvolle Umwidmungen zu überlegen.



Prof. Michael Reinartz, 5020 Salzburg