Stopp! Ihr vergesst uns ...

Nicht einmal Experten/-innen und Politiker/-innen wissen, wie es mit den Tausenden Jugendlichen weitergehen soll. Was weiß dann schon eine verloren gegangene, langsam verblödende 15-Jährige?

Wir müssen uns tagtäglich anhören, wie wir immer mehr verloren gehen, und langsam passiert das wirklich. Aber nicht, weil wir nichts für die Schule lernen und verblöden würden, sondern weil wir in dieser Masse an Vorwürfen und Druck untergehen und uns selbst verlieren. Wir gehen nur noch in die Schule, um Schularbeiten zu schreiben, also um Noten abzuliefern, denn das ist anscheinend ja das Wichtigste in diesem Schulsystem.

Noten sind also wichtiger als Menschen. Und jetzt wundert sich noch einer, warum in Jugendpsychiatrien kein Platz mehr frei ist . . .

Wir sind nicht die "Lost Generation", weil wir verblöden. Nein, wir haben mehr gelernt als die Generationen vor uns, wir haben gelernt weiterzumachen, nicht aufzugeben, uns anzupassen, Vorwürfe hinzunehmen und zu kämpfen.

Wir sind die "Lost Generation", weil wir vergessen werden. Weil wir in diesem Schulsystem vergessen werden. Weil wir in dieser Politik vergessen werden. Weil wir als Menschen vergessen werden.





Flora Becher, 5020 Salzburg